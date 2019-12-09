الباحة 12 ربيع الأخرة 1441هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات ملتقى ومعرض خبرات الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث "بنين- بنات بحضور المساعد للشؤون المدرسية عمر هجاد الغامدي والمساعدة للشؤون تعليم البنات نوال الدرمحي وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية بالباحة ، وسط مشاركة ما يقارب (450) من منسوبي ومنسوبات التعليم محافظات المنطقة .واستعرض الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام 21 ورقة عمل قدمها 35 مشاركاً ومشاركة من العائدون من خبرات والمشاركون في منتدى المعلمين والمعلمات من مناطق ومحافظات المملكة تمثلت في (الباحة – المنطقة الشرقية– محافظة جدة – منطقة مكة المكرمة – منطقة الرياض).وألقت المساعدة للشؤون التعليمية نوال الدرمحي كلمة شكرت فيها المشاركين والمشاركات العائدون من خبرات والمنتدى الدولي للتعليم المعلمين والمعلمات موضحة أن ما قدم خلال فترة الملتقى من أوراق عمل ثرية وإبداعية رأينا من خلالها حصيلة خبرة تعايشوا مع المبتعثين في دول مختلفة من الدول التي تتمتع بسبق تعليمي مميز .وبينت وجود بعض التشابهات والاختلافات التي لوحظت في نظام التعليم في دول العالم من خلال ما تم عرضه في جلسات هذا الملتقى من حيث التطبيق وإدارة الوقت واستراتيجيات التعليم والتعلم، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من تلك التجارب المبادرات التي تناولها الملتقى مع الإيمان بهويتنا بما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وعقيدتنا وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية حتى يكون لدينا مخرجات تعليمية نتفاخر بها بين الأمم.يذكر أن الملتقى استكمل بقية جلساته في اليوم الثاني وتناول خلاله 14 ورقة عمل، قسمت على جلستين، استعرض في الجلسة الأولى خمس أوراق عمل من إدارة تعليم الباحة، حملت عناوين ("في يدي مهنة" من واقع التجربة البريطابنية")، و(استخدام أساليب التعلم بالسقالات من واقع التعلم النيوزلندي)، و(الإرشاد الأكاديمي في اليوم الدراسي )، و(عام من المعرفة في كندا).وجاءت الورقة الأخيرة في الجلسة الثانية بعنوان (التعليم القائم على المشروعات)، في حين قدمت إدارة تعليم جدة ورقة عمل في ذات الجلسة بعنوان (مبادرة متأهب في مجال التوجيه المهني بين الواقع والمأمول)، إذ كانت واحدة من ثمانية أوراق عمل طرحت في الجلسة الثانية، سبع منها كانت من تقديم منسوبي إدارة تعليم الباحة، أختير لها عناوين (نحو بيئة صفية وسلوك إيجابي ) و(الإرشاد المهني المبكر تجربة من التعليم الأمريكي) و(الواقع الافتراضي في تدريس الرياضيات من واقع التجربة الأمريكية)، و(استخدام البطاقات البريدية في تعليم اللغات من واقع التجربة الأمريكية)، و(بلغتي أعبر عن تعلمي)، و(التدخل المبكر لتعزيز القراءة في أمريكا)، و(الصف الذكي باستخدام تقنية الواقع المعزز)، بينما كانت مشاركة تعليم الرياض في ذات الجلسة بموضوع (تطوير الرياضة المدرسية من واقع تجربة التعليم الأسترالي).وفي الختام كرم المساعد للشؤون المدرسية في جانب البنين المشاركين اللجان التنظيمية والعلمية بدروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير كما كرمت المساعدة للشؤون التعليمية المشاركات في جانب البنات بذات التكريم .// انتهى //20:34ت م0295