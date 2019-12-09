عام / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف
الاثنين 1441/4/12 هـ الموافق 2019/12/09 م واس
الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس
استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة أمس مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمهام المشتركة بين إمارة الرياض وفرع الهيئة وسبل تعزيز التعاون والإنجاز وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.
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20:34ت م
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