الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة أمس مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمهام المشتركة بين إمارة الرياض وفرع الهيئة وسبل تعزيز التعاون والإنجاز وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.// انتهى //20:34ت م0296