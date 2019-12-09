الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية السعودية 2020م.وأكد الدكتور الشبل أن الميزانية عكست التوجه الإستراتيجي الذي تسير قيادتنا الحكيمة بناءً عليه، من خلال تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف؛ المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبتوجيهٍ مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة حثيثة من مُلهم الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.وأشار معاليه إلى الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي هدف إلى رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية، دعماً لمرحلة التحوّل الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن ذلك يثبت بوضوح حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بإيجاد اقتصاد متنوّع ومنافس يكون محور التنمية المستدامة للمملكة، وبيئة منتجة للفرص الاستثمارية المجدية والوظائف التي تلبّي تطلعات الكوادر الوطنية.وثمّن معاليه الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، لافتاً الانتباه إلى دور ذلك المحوريٌ في تحقيق أهداف الميزانية. وقال: "تأتي ميزانية العام 2020 لتقدم دفعاً إضافياً لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة، ولا سيما عبر تطوير وزيادة عناصر المحتوى المحلّي في مختلف القطاعات، وتطوير آلية وإجراءات المشتريات الحكومية وتضمين متطلبات المحتوى المحلي فيها، إضافة إلى إطلاق شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بهدف تعظيم فرص المحتوى المحلّي ورفع إسهامه في الناتج المحلّي الإجمالي إضافة إلى إيجاد قطاعات وصناعات جديدة بالمملكة، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية الكوادر الوطنية "، مؤكداً على محورية دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة في نشر ثقافة أهمية تفضيل المحتوى المحلّي في كل المجالات، وتنمية القدرات المحلّية والكفاءات البشرية ومن ثم الإسهام في بناء اقتصاد قوي والحفاظ على استدامة النمو.// انتهى //20:36ت م0297