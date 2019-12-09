الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساستضافت غرفة تبوك مديري المنافذ الجمركية في المنطقة، في لقاءٍ تعريفي تسعى الجمارك السعودية من خلاله إلى تسليط الضوء على مبادراتها نحو تيسير التجارة، وتستهدف من هذا اللقاء قطاع الأعمال والمهتمين في مجالات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي.وشارك في اللقاء مدير جمرك مطار الأمير سلطان بالمنطقة علي المهيدب، ومدير جمرك حالة عمّار محمد القيسي، ومدير جمرك ميناء ضباء ناصر القحطاني ومدير جمرك الدّرة ماجد الدحمان.وتطرق اللقاء إلى التعريف بإستراتيجية الجمارك السعودية وما تضمنتها من مبادرات، حيث استعرض مسؤولو المنافذ الجمركية تجربة الجمارك في برنامج الفسح خلال 24 ساعة وأثره الإيجابي على بيئة قطاع الأعمال وما تحقق من نتائج لهذا البرنامج الذي أسهم في تقليص فترة الفسح الجمركي إلى أقل من 24 ساعة، كما تضمنت محاور اللقاء الحديث حول أهمية خاصية "التقديم المسبق" للبيانات ودورها الكبير في مرونة إنهاءالإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة، وإسهامها في تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة.كما شملت المحاور التعريف بالنافذة الواحدة "منصة فسح" والدور الذي تقوم به نحو تنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير، والخدمات التي تُقدمها المنصة لجميع عملاء الجمارك السعودية التي تشمل أكثر من 145 خدمة.وتضمن اللقاء أيضًا محورًا حول خدمات مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير والعمليات الجديدة التي سُمح بها في داخلها حيث تُمثل الآن مناطق ومستودعات الإيداع عوامل داعمة لجذب الاستثمار، وانطلاقة نحو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، كما تطرق اللقاء إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر العديد من مزايا تيسير التجارة للأعضاء المنضمين فيه.وفي هذا الشأن أيضًا عُقد مساء اليوم في غرفة الجوف لقاء مماثل، حيث استضافت الغرفة مدير جمرك مطار الجوف عبيد العنزي الذي قدّم خلال اللقاء نبذة عن إسترايتجية الجمارك السعودية بما في ذلك مبادراتها التي تهدف إلى تيسير التبادل التجاري، حيث شملت المحاور تسليط الضوء على برنامج الفسح خلال 24 ساعة، ومنصة فسح، وخدمة الأحكام المسبقة ومحورًا حول تطوير إجراءات الخدمات اللوجستية وتطوير إجراءات الشحن الجوي.وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي الجمارك السعودية للوصول إلى جميع عملائها في مختلف مناطق المملكة والتعريف بمبادراتها وبرامجها وما تعمل عليه نحو تطوير إجراءات الفسح، وسيتبع عقد هذه اللقاءات لقاءات أخرى مماثلة لتغطي جميع الغرف التجارية بالمملكة.// انتهى //20:36ت م0298