إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسوقعت الحكومة الباكستانية اليوم اتفاقًا مع بنك التنمية الآسيوي للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الميزانية والإصلاحات في مجال الطاقة.وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة الشؤون الاقتصادية بإسلام آباد، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية برويز عباس، في حين وقعها عن جانب بنك التنمية الآسيوي مديرة عملياته في باكستان أكسونغ يونغ وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني حماد أظهر.وأوضح بيان صادر عن الجانب الباكستاني أن هذا القرض يعد جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يديره صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في باكستان، وتأتي إثر تنفيذ الحكومة الباكستانية سلسلة من الإصلاحات الداعمة من قبل صندوق النقد الدولي.// انتهى //20:40ت م0299