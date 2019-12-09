القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسشاركت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمنصة مشتركة في معرض الأغذية الأفريقي "فوود أفريكا 2019"، الذي افتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالقاهرة اليوم، بمشاركة كبرى الشركات الغذائية من 31 دولة.واطّلع رئيس الوزراء المصري خلال جولته بالمعرض على المنصة السعودية الإماراتية المشتركة، وذلك بحضور الوزير المفوض بسفارة المملكة لدى مصر عبد الله بن فهد الشمري وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الإمارات الدائم لدى الجامعة العربية جمعة مبارك الجنيبي، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة من القطاع الخاص السعودي والإماراتي.وتعد المنصة المشتركة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الطاقات والإمكانات وتأسيس نموذج استثنائي للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التنموية.وتضم المنصة نحو 35 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية من البلدين تعرض أكثر من 120 علامة تجارية سعودية وإماراتية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي وإمكانية الدخول في مشروعات مشتركة بالأسواق الأفريقية لتُعزز من الطاقات الإنتاجية للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بما يخدم أجندة الأمن الغذائي للبلدين وأيضا على صعيد المنطقة ككل.// انتهى //20:45ت م0300