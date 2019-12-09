فيينا 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا اليوم, في مقر الرئاسة في العاصمة فيينا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.ونقل سموه لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، فيما حمّله الرئيس النمساوي نقل تحياته وتقديره لهما حفظهما الله.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.// انتهى //20:47ت م0301