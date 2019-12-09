الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء تهانيه الصادقة والمخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1441 / 1442 هـ .وأشار سموه إلى أن ما حملته الميزانية من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة - حفظها الله - وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030 والتي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مبدأ الشفافية والتطوير المستمر في الخدمات.ونوه سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد - حفظهما الله- في الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، وتوجيهه الكريم - أيده الله- بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة ، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم الأمن والرخاء في المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //20:47ت م0302