واشنطن 12ربيع الآخر1441هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الفساد يعيق التنمية ويسهل الجريمة العابرة للحدود، ويغذي الإرهاب ويسلب المواطنين في جميع أنحاء العالم حقوقهم الأساسية.وأوضح بومبيو في البيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن بلاده تعمل على مساءلة الفاسدين من خلال المشاركة الدبلوماسية القوية ودعم مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين والمجتمع المدني، فضلاً عن المساعدات الخارجية لبناء شركاء أقوياء ومؤسسات شفافة وجديرة بالثقة، ومن خلال فرض عقوبات مثل تجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.وأشار وزير الخارجية إلى أنه في عام 2019م فرضت وزارة الخارجية عقوبات على ما يقرب من 40 مسؤولاً حكوميًا وأفراد أسرهم المباشرين بسبب تورطهم في عمليات فساد كبيرة، مؤكدًا أنه لا يمكن معالجة الفساد بفعالية إلا من خلال إستراتيجية تتضمن هذه الأدوات العديدة وتشترك فيها جميع الجهات المعنية.// انتهى //21:04ت م0308