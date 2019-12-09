الأمم المتحدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستفقدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، عددًا من منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في عمان اليوم.وتلقت نائبة الأمين العام خلال الزيارة إحاطة عن برنامج الصحة والخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئي فلسطين إضافة إلى اطلاعها على برنامج الأونروا التعليمي.والتقت أمينة محمد بعدد من الموظفين والطالبات اللاجئات الفلسطينيات في أثناء زيارتها مدرسة النزهة الابتدائية للبنات حيث تواصلت مع مجموعة من الطلبة الذين يمثلون البرلمان المدرسي لمدارس "الأونروا" في منطقة شمال عمان.وقالت نائبة الأمين العام : إن الدور الذي تقوم به الأونروا في ضمان الإبقاء على التنمية البشرية للاجئي فلسطين كأولية دائمة أمر رائع واستثنائي، مشيرة إلى أن الصحة الجيدة والتعليم النوعي يمثلان عنصرين أساسيين في أي رفاهية فردية ومجتمعية.// انتهى //22:02ت م0335