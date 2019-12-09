عرعر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرأس معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، اليوم اللقاء الذي عقدته الجامعة مع عدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة، لتحديد التوجهات والأهداف التي يتطلع أبناء المجتمع إلى تحقيقها في الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعةوتخلل اللقاء مجموعة من المداخلات القيمة من المشاركين وتبادلوا الآراء بشكل عام وكذلك التشاور حول محاور الخطة الإستراتيجية الجديدة، وضرورة أن تواكب الخطة احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل ووضع المقترحات التطويرية التي تتوافق وسياسة التطوير في مختلف القطاعات الحكومية بما يحقق أهداف الرؤية 2030.وبين المشاركون أن الجامعة تلعب دورًا مهمًا وحيويًا في دفع عجلة التنمية في المنطقة من خلال إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية وشراكتها المجتمعية مع مختلف قطاعات المجتمع المحلي في مختلف الأنشطة والفعاليات.وأكد مدير الجامعة أهمية التشاور مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص على حدٍّ سواء من أجل إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة، مبيناً أن الخطة ستركز على محاور التغيير والتطوير المنبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها في ضوء رؤية المملكة 2030.كما بين معاليه أن الجامعة وبالتزامن مع صدور نظام الجامعات الجديد وضعت عددًا من المحاور المهمة لإعداد الخطة الإستراتيجية، تتضمن تطوير مهارات الطلبة الأساسية ذات التأثير العالي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، وتوطين الكفاءات السعودية المؤهلة ومواكبة متطلبات سوق العمل.// انتهى //22:06ت م0336