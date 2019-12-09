باريس 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في العاصمة الفرنسية اليوم رئيس منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار.واستعرض الدكتور العواد خلال اللقاء جهود المملكة في مجال حرية التعبير، مبينًا أن المملكة عززت عملها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستشهدًا بالنقلات النوعية التي شهدها ملف حقوق الإنسان بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية صدور 60 قرارًا حقوقيًا، نالت حقوق المرأة نصيب الأسد منه بـ 22 قرارًا.ورحب العواد بالتعاون مع منظمة مراسلين بلا حدود من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز الممارسات المثلى في هذا المجال.// انتهى //22:13ت م0338