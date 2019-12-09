القريات 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستفقد مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي سير العملية التعليمية وبرامج رفع مستوى التحصيل الدراسي بمدارس المحافظة.وتضمنت زيارة الثبيتي جولة على الفصول الدراسية، تابع خلالها مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، مناقشاً خطط تحسين مستواهم العام، مع قادة المدراس ومعلميها، بعد اطلاعه على سجلاتها، ووقف على الحالة العامة للمرافق والبيئة المدرسية.وطالب بمواصلة الجهود المبذولة لرعاية الطلاب بهدف رفع مستوى تحصيلهم، وتعزيز جوانب الإبداع لديهم، مقدما جزيل شكره لقادة المدارس والمعلمين والإداريين، مثمناً لهم حرصهم واهتمامهم واستشعارهم لعظمن مسؤولياتهم تجاه الطلاب.وفي سياق متصل اليوم ، زار الثبيتي مشروع المبنى التعليمي للابتدائية الحادية والعشرين (تحت الإنشاء)، وتجول داخل المشروع، مطلعاً خلال ذلك على مستوى الإنجاز، والتقى بالمهندسين العاملين بالمشروع واستمع منهم لشرح حول تفاصيل المشروع ومواصفاته ومراحل الإنشاء وما أنجز منها.// انتهى //22:14ت م0339