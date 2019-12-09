حائل 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ (2020م).وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: إن ميزانية هذا العام التي أعلن عنها وبلغ حجم الإنفاق فيها ( ترليون وعشرين مليار ريال ) جاءت لتعكس حرص القيادة -أيدها الله- على توفير الدعم غير المحدود لجميع القطاعات وتعزيز موارد الدولة وتنويعها وهو ما استمرت عليه بلادنا ولله الحمد لتحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030 وتعزيز مسيرة التنمية وخططها الطموحة نحو الاستمرار في الإنفاق على البرامج والمشروعات ذات القيمة المضافة على الوطن والمواطن .ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصهما على تواصل الإصلاحات الاقتصادية وبناء مستقبل واعد للوطن ولأجياله القادمة.وقال سموه: إن أبناء الوطن يشعرون دوماً بالفخر والاعتزاز لانتمائهم لهذا الوطن وهذه القيادة الحكيمة التي لاتألوا جهداً في سبيل رفعة الوطن ورفاهية المواطن .واختتم نائب أمير منطقة حائل تصريحه سائلاً الله بأن يبارك بهذه الميزانية وبهذه الجهود المستمرة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبقى هذا الوطن شامخاً بإذن الله.// انتهى //22:30ت م0343