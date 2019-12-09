بغداد 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستلقى الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا من نائب الرئيس الأميركي مايكل بينس.وجرى خلال الاتصال الهاتفي -بحسب بيان صحفي رئاسي عراقي- بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين.ونقل البيان عن الرئيس العراقي حرصه على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية في العراق استجابة للقرارالوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية.من جانبه أكد نائب الرئيس الأميركي دعمه استقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح والسلام، ونبذ العنف، مشيرًا إلى أهمية احترام وحماية إرادة العراقيين وخياراتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.// انتهى //22:31ت م0347