أبيدجان 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساتفق المانحون في البنك الأفريقي للتنمية على رصد نحو 7.6 مليار دولار لتسريع النمو في البلدان الأكثر فقرًا في القارة الأفريقية بزيادة 32 بالمئة عن التمويلات المرصودة خلال السنة الماضية 2018م.وستتوجه التمويلات إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر في القارة سيما تغيّر المناخ والإدارة وتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع النساء وإسهامهن في التنمية .وجاء في بيان للبنك أن تمويلاته مكنت خلال السنوات التسع الماضية من توفير الكهرباء لأكثر من 10 ملايين ساكن وتحسين البنية الأساسية لأكثر من 90 مليون وتهيئة أكثر من 2300 كيلو مترًا من الطرقات العابرة للحدود في إطار تنمية التواصل بين بلدان القارة الأفريقية، إضافة إلى تمويل قطاعات الصرف الصحي وغيرها.// انتهى //22:32ت م0348