القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وذلك بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودية بندر بن محمد العامري، ونائب رئيس المجلس المهندس سعد بن ناصر الغييثي، ووفد المجلس الذي يزور مصر حاليًا، إضافة إلى معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار.ونقل السفير أسامة نقلي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن شكره رئيس الوزراء المصري على عقد هذا اللقاء مع مجلس الأعمال السعودي المشكل حديثاً الذي يطمح إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين.ولفت السفير نقلي النظر إلى أهمية زيادة حجم الاستثمارات السعودية من قبل قطاع الأعمال الخاص في مصر، وما يعكسه ذلك من توطيد للعلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية منها.من جانبه رحب دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء بوفد رجال الأعمال السعودي، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيداً باستثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر.وأكد حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر، التي توفر فرصاً استثمارية متعددة لجميع المستثمرين وشركات القطاع الخاص والتي يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة منها.كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري على أهمية العمل المشترك القائم بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي والملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر أنور بن حصوصة بحث عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات والقطاع الخاص في مختلف المجالات بمصر.// انتهى //22:36ت م0349