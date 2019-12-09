جيزان ١٢ ربيع الآخر 1440 هـ الموافق ٠٩ ديسمبر 2018 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء غد، أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية وذلك بمجمع الراشد مول بمدينة جازان.وخصص مساء غد للافتتاح الرسمي للدار التي تبلغ تكلفتها أكثر من 42 مليون ريال وتضم دار السينما 10 قاعات تتسع كل قاعة لعدد 80 إلى 120 شخصا ، منها قاعتين مخصصة للأطفال ، فيما ستفتح ابوابها أمام الجمهور إعتباراً من مساء بعد غد الأربعاء.ويعد تدشين دار السينما بمنطقة جازان باكورة حزمة من مشروعات جودة الحياة التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 ، ستوفر لأهالي وزوار منطقة جازان من المواطنين والمقيمين فرص متعددة للترفيه.//انتهى//23:27ت م0364