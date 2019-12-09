المدينة المنورة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ممثلة بفريق معالم الحبيبة التطوعي اليوم، ندوة بعنوان "المدينة معالم وتاريخ"، ‬بالتعاون مع المكتبة العامة بالمنطقة، وذلك على مسرح المكتبة بحي البحر ، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالتاريخ والآثار .وتناولت الندوة التي قدمها مجموعة من المختصين والمختصات بالسياحة و الآثار ، عدداً من المعالم الأثرية بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، ودورھا في التنمیة الاجتماعیة والسیاحیة والجهود المبذولة للحفاظ عليها وفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //23:35ت م0366