الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441– 1442هـ (2020م).وأكد معاليه أن ميزانية المملكة لهذا العام 2020 تجسد اهتمام القيادة بتقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة وتعزيز كفاءة الإنفاق.ونوه المنصوري بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وحرصه -أيده الله- على تقديم جميع الخدمات المتميزة للمواطنين، والارتقاء بها ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.كما أشاد بما جاء في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتأكيد سموه على أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الإستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.وقال رئيس الطيران المدني: ميزانية 2020 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.وأضاف المنصوري "يحظى قطاع الطيران المدني بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، بهدف مواصلة النهضة التنموية الشاملة التي يشهدها القطاع، كما تمكنت الهيئة من تطبيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية في تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي، وعلى مستوى التنافسية في السوق فقد حرصت الهيئة على دعم هذا الإطار وتحرير السوق ووضعه في إطار تنافسي خدمي وسن القوانين والأنظمة التي تخدم هذا السوق وتنعشه بهدف الرقي بخدمة المسافرين حيث يعمل في سوق النقل الجوي بالمملكة 5 ناقلات جوية وطنية جنباً إلى جنب مع الخطوط السعودية، إلى جانب ارتفاع عدد الناقلات الجوية الأجنبية المشغلة لمطارات المملكة ليصل في عام 2019 م لأكثر من "140" ناقلة.وأفاد معاليه أن الميزانية ستسهم في استحداث وتطوير المطارات والبنى التحتية وتحديث أجهزة الملاحة الجوية واستحداث وتوسعة المطارات القائمة وزيادة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتناسب مع تنامي الحركة الجوية، مبيناً أن الهيئة ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات لمواكبة النمو الاقتصادي المضطرد، سائلاً الله عز وجل أن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والرخاء.// انتهى //23:43ت م0368