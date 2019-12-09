الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م.ونوه معالي الدكتور آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 2020م، التي تنم عن حرص كبير وعناية فائقة منه – وفقه الله – على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة، وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم وفق أعلى المعايير العالمية.وأكد أن الميزانية جسّدت بالأرقام حجم وقوة ومتانة اقتصاد المملكة، بما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والبرامج الوطنية المنبثقة منها، منوّهاً معاليه باضطلاع المملكة والأخذ على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، لذا جاءت الميزانية محققة لما يتطلع له المواطن وأبناء العالم الإسلامي بامتلاك المملكة تأثيراً كبيراً على العالم أجمع، لاسيما وأنها أكبر دولة منتجة ومصدرة للطاقة البترولية عصب الاقتصاد العالمي.وقال معاليه: "ما يبعث في النفوس الانشراح والسرور الدائم ، أننا ـ ولله الحمد ـ ننعم في هذه البلاد المباركة بولاية رشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، وبمتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ وفقه الله ـ، فحرصهما - رعاهما الله - على تحقيق جميع أسباب الحياة الكريمة للمواطنين يلمسه الجميع في مختلف الشؤون، والسعي الحثيث لتحقيق رفاهيتهم ورغد عيشهم وتوفير أمنهم واستقرارهم.وأشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن السياسة المالية الرصينة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في العمل على تنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي وإعادة هيكلته لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030 مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة ، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بعدد من المبادرات الاستثمارية الضخمة، كي يؤدي دوره بكفاءة عالية ، ويسهم بفاعلية في تحقيق التحول الاقتصادي للمملكة وفقاً لرؤية 2030 .وفي ختام تصريحه سأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا العزيزة وأن يديم عزها ورخائها واستقرارها وأمنها وإيمانها في ظل قيادتها الحكيمة، أمد الله في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووفقهما وأبقاهما ذخراً للبلاد والعباد.// انتهى //23:57ت م0369