عرعر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442 (2020) ، وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة .وقال سموه "إن أرقام الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - المتمثلة في مجموعة من المبادرات التنموية والإنفاق الاستثماري، وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وتنوع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وتركيزها على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة المالية، التي أظهرت نتائج إيجابية تدل على متانة اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية، التي تشهدها كثير من دول العالم".وأضاف : إن ميزانية هذا العام تكشف بوضوح تام نجاح برامج الإصلاح المالي التي باشرتها الدولة، منذ انطلاق رؤية 2030، وبدء برامج التحول الوطني، وتمثل استمرارا لمسيرة الخير والنماء لهذا البلد الشامخ واشتملت في طياتها على بشائر للوطن والمواطنين، وملبية لطموحات المواطنين ومجسدة لنجاح مسيرة الاصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة من خلال النمو في الإيرادات غير النفطية، لدعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على المصادر النفطية فقط . وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي وتأسيس قاعدة اقتصادية قوية ومتينة تنطلق منها نهضة حديثة استثنائية.ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمرتكزات أساسية قامت عليها الميزانية في صدارتها الإنفاق التوسعي ما يؤكد على الاهتمام بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق، داعيا الله تعالى، أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ورغد العيش.// انتهى //00:04ت م0370