الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأعلن "نادي الإبل" عن تأجيل "مزاد النخبة" الثاني، لمدة يوم واحد ليقام بعد غدٍ الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بعد أن كان مقرراً له يوم غدٍ الثلاثاء .وأوضح النادي أن التأجيل جاء بسبب الظروف والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الرياض، وحرصاً على سلامة الحضور والمشاركين في "مزاد النخبة" وإبلهم.ويأتي "مزاد النخبة" ضمن جهود نادي الإبل في دعم الموروث العربي، الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية، لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.// انتهى //00:05ت م0372