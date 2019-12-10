تبوك 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442 هـ .وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن صدور الميزانية العامة للدولة تجسد الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - المتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم خطط الإسكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتعزيز الاستدامة المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030م , لتتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية .ونوه سموه بالاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة - رعاها الله- باستمرار عملية التنمية الدائمة وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن منها التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأمنها واستقرارها .// انتهى //00:06ت م0373