بريدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، إذ جاءت ملبية لتطلعات المواطنين، ومحققة لأهداف رؤية المملكة 2030.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح بهذه المناسبة : "إن صدور الميزانية وإقرار الإنفاق الكبير يؤكد متانة اقتصادنا الوطني، ويثبت جدية الخطط الاقتصادية التي تمخضت عن هذا النمو المبشر بالخير لعموم الوطن، في مختلف مناحي الحياة"، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالمشروعات الحيوية التي تعنى بالمواطن وتتلمس حاجاته، إذ ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة.وأكد سموه أن نمو القطاع غير النفطي جاء ليؤكد حكمة القيادة وبعد نظرها عندما سنت بعض الأنظمة التي ساعدت على نمو هذا القطاع، الذي يُعد مهما للاستقرار الاقتصادي، مختتماً سموه تصريحه بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.// انتهى //00:11ت م0374