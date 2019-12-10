بريدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام2020م.وأكد سمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز أن أرقام الميزانية أظهرت القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد على الصعيد العالمي، موضحاً أن هذه الميزانية المباركة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني مما يساعد على التوسع في الإنفاق، والتوسع أيضاً في عدد من البرامج التي تساعد الدولة على التقدم وتحقيق التنمية الشاملة، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يؤكد الاهتمام الكبير بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.ونوه سمو نائب أمير القصيم بكلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - واهتمامه بكل ما من شأنه رفعة الوطن وتعزيز مقدراته وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، داعياً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفيقه، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء.// انتهى //00:12ت م0375