الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020، التي تعكس القيمة الاقتصادية الكبيرة للمملكة التي تحققت عبر بناء مستمر ومتواصل يهدف إلى تحقيق النمو والازدهار للوطن والمواطن.وأشار معاليه في تصريح بهذه المناسبة إلى النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني نتيجة لرؤية المملكة 2030 التي يأتي من بين أبرز مستهدفاتها تنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية عبر إستراتيجية متكاملة تدعمها المكانة الدولية والإقليمية للمملكة.وأفاد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة مكّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المتنوعة تعمل على رفع مستوى الابتكار في التقنيات المتطورة، وتعزيز قيمة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ دعائم التجارة الإلكترونية، وتمكين التعاملات الحكومية الرقمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى القيمة السوقية لسوق الاتصالات في المملكة ووصولها إلى (63) مليار ريال، ليكون بذلك أكبر سوق اتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واختتم معالي الدكتور التميمي حديثه بدعاء المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم عليها عزها وأمنها ورخاءها.// انتهى //00:12ت م0376