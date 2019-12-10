الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ ( 2020م)، مؤكدا أن خطاب خادم الحرمين الشريفين تضمن العزم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.وبين معاليه أن مستوى الإنفاق المعلن يؤكد حرص القيادة على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واهتمامها بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالخدمات الحكومية، مفيدا أن توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية يؤكد العزم على تنفيذ ما تضمنته الميزانية من خطط وبرامج ومشروعات تنموية واجتماعية رائدة.وفي ذات السياق نوه الشيخ السند بكلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- التي أكدت على استمرار الميزانية في تحقيق رؤية المملكة 2030 واهتمامها برفع مستويات جودة الحياة للمواطن، وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، لافتاً الانتباه إلى أن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أسهمت في تحسن ملحوظ لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، مثمنا دعم القيادة الرشيدة -رعاها الله- للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم بأعمالها وتؤدي رسالتها على أكمل وجه.// انتهى //00:37ت م0379