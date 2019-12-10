أبها 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق9 ديسمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف الأصعدة والعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود و سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - .جاء ذلك خلال وقوف سموه أمس وترؤسه أربعة اجتماعات لبحث ومناقشة المشروعات المتأخرة والمتعثرة على طريق أبها - الطائف في حدود منطقة عسير، بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون النقل المهندس بدر الدلامي وفريق العمل المشترك من الوزارة والإدارات الحكومية بالمنطقة .وقال سموه : "قيادة هذه البلاد أعطتنا الصلاحيات ووفرت الإمكانات؛ وحددت لنا الوجهة واتجاه البوصلة الصحيح الذي يجب أن نتجه إليه، وأي خطأ أو تقصير بعد ذلك هو مني ومن المسؤولين؛ وأن مايقوم به المسؤول أيّاً كان هو من صميم واجباته المناطة به؛ ولا يشكر عليها إلا متى ماتجاوز الحد المطلوب منه في آداء مهامه بشكل إيجابي".وأثنى سموه على التعاون الذي تبديه عدد من الوزارات والهيئات مع إمارة منطقة عسير؛ مشيراً إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة المواطن؛ والرفع من مستوى الخدمات المقدمة له وفق ما تنتهجه سياسة هذه البلاد المباركة.وشارك في الاجتماعات عدد من المشايخ وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين نوقشت خلالها العوائق والتحديات في مشروعات الطرق في كل من: مركز خثعم (عقبة الخشبة)؛ وفي سبت العلايا(تقاطع المحافظة)، وبين آل سلمة وبني عمرو، وفي تنومة (عقبة القامة).وتهدف تلك الاجتماعات التي وجه بها وشهدها سمو أمير منطقة عسير إلى إطلاع الأهالي على خطة إزالة التعثر على طول الطريق؛ ومناقشة المشكلات والمعوقات التي اعترضت تنفيذ تلك المشروعات على مدى سنوات ماضية؛ وإيجاد حلول عاجلة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإزالة التعثر؛ وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.وخلصت الاجتماعات إلى عدد من القرارات المهمة منها: دراسة جميع العقبات من موقع الصلبات إلى مدينة أبها ووضع خطة مع مجلس المنطقة لإيجاد الحلول العاجلة لها.ووجه سمو أمير منطقة عسير برصد جميع العقبات الرئيسة والثانوية في منطقة عسير؛ وسيُعمل على دراستها وتحسينها على ألا تبعد أقرب عقبة عن المواطن المستخدم للطريق أكثر من (10 كم) ، وجرت الكتابة لوزارة المالية لطلب عقدين إضافيين لصيانة الطرق في منطقة عسير.وشملت القرارات بأن تقوم اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعات في إمارة منطقة عسير بأعمالها من خلال غرفة عمليات تُنشأ خلال شهر؛ لمتابعة جميع مشروعات المنطقة وسيُوضع جدول زمني لانتهاء جميع المشروعات القائمة والمتعثرة إلى جانب رفع مستوى السلامة من خلال تحسين الإنارة والتقاطعات والدهانات والحواجز وتجديد برنامج الصيانة للمنطقة للسنة الجديدة 2020م،إضافة إلى دراسة الاحتياج الفعلي لوجود المطبات؛ وتنفيذها حسب المواصفات الجديدة المعتمدة؛ وتعميم المواصفات لجميع المحافظين وإبلاغها لجميع رؤساء البلديات عن طريق أمين منطقة عسير؛ وتعديل المطبات القائمة وفق التصاميم المشار إليها.وتضمنت التوصيات بأن المنطقة ستكون الوجهة الأولى لزيارة استشاري عالمي وفريق وزارة النقل لمبادرة النقل الذكي المعنية بالسلامة من الصخور والضباب حيث صُرف 350 مليون ريال للصيانة الوقائية العام المنصرم بالمنطقة وسيُخصّص خلال العام القادم قسم كبير من الميزانية للصيانة الوقائية، بالإضافة إلى تعميد مقاول الصيانة بإزالة الانهيارات الجبلية في موقع عقبة الخشبة بخثعم؛ والقيام بأعمال النظافة وفق ما ينص عليه عقد الصيانة؛ إضافة لتقديم دراسة متكاملة وعرضها مع التصاميم والحلول البيئية للموقع مع الحرص على حماية البيئة والغطاء النباتي؛ فيما سيُطرح المشروع بداية السنة المالية2020م فور توفر التكاليف المالية اللازمة لعمل حمايات وجُدر استنادية للوقاية من تساقط الصخور بموقع الصلبات إلي جانب تحسين الحمايات بالجزر الوسطية بعد إعادة تصميمها مع مراعاة عملية تصريف المياه بالطريق، كما ستُدرس (نزلة الباردة) بمركز البشائر وإيجاد معالجة للموقع من قبل وزارة النقل؛ كما تقرر سحب مشروع جسر تقاطع سبت العلايا من المقاول المنفذ لتعثره وستُحصر الكميات المنفذة والتي لم تنفذ وطرح المشروع خلال الستة أشهر القادمة؛ واستكمال الجسر بعد عملية الطرح خلال 12 شهر من الترسية وتوقيع العقد على أن ينتهي العمل بالمشروع بمنتصف 2021م.وتقرر استكمال أعمال المشروع الرابط بين بني عمرو – آل سلمة ويشمل (الطريق - الجسور - العبارات) على أن يجري الانتهاء من المشروع بنهاية عام 1442هـ؛ فيما صدرت موافقة شركة الكهرباء على ترحيل تمديدات وأعمدة الكهرباء التي تعترض المشروع وستُزال بناءً على توجيه سمو أمير المنطقة خلال شهرين مع تذليل أي صعوبات تواجه عمل المشروع؛ وحل مشكلة تمديدات الاتصالات التي تمر في مسار المشروع حيث قامت شركات الاتصالات بإزالتها؛ والانتهاء من أعمال حصرالاستملاكات والرفع لمعالي وزير النقل خلال شهر من تاريخه لتقوم إمارة المنطقة بعد ذلك بإصدار قرار تشكيل اللجنة خلال24 ساعة بناءً على توجيه سمو أمير منطقة عسير.وأوصت القرارات بالانتهاء من مشروع(عقبة القامة) بمحافظة تنومة المتعثر خلال سنة ونصف من تاريخه، فيما وجه سمو أمير منطقة عسير، رئيس مركز منصبة ورئيس بلدية تنومة بالعمل على بحث توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ طريق (منصبة - تنومة)،استكمالاً للأعمال القائمة فيه حالياً.// انتهى //00:48ت م0380