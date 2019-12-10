سكاكا 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بصدور الميزانية العامة للدولة 2020م ، وما تضمنته من أرقام تؤكد متانة اقتصاد المملكة .ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بمناسبة إعلان الميزانية التي قُدرت إيراداتها بمبلغ ( 833) مليار ريال، واعتماد مصروفات بمبلغ تريليون وعشرين مليار ريال، مؤكدا أن الميزانية حملت العديد من المشاريع الضخمة التي ستسهم في التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، وهو ما تركز عليه قيادة هذه البلاد لتوفير العيش الرغيد لأبنائها، وما يؤكد ذلك توجيه خادم الحرمين الشريفين " رعاه الله " للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم.ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بمضامين تصريح سمو ولي العهد - حفظه الله - الذي يؤكد أن رؤية المملكة 2030 تسير بخطى ثابتة، ما انعكس على نمو العديد من القطاعات.ودعا سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ويحفظ قيادتها الرشيدة .//انتهى//00:56ت م0381