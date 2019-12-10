الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 م.وأوضح معاليه أن الميزانية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين دور جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لرفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، من أجل المحافظة على استدامة التنمية الاقتصادية بالمملكة وفق الرؤية الوطنية 2030.// انتهى //01:10ت م0384