كامبالا 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات التي شهدتها غرب أوغندا نتيجة الأمطار الأخيرة إلى 26 شخصًا.ودعا الصليب الأحمر الأوغندي المواطنين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن إمكانية وقوع مزيد من الفيضانات.يذكر أن منطقة غرب أوغندا تعرضت السبت الماضي إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في مقتل 17 شخصًا في حصيلة أولية.// انتهى //02:07ت م0388