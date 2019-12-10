الرياض 12ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09ديسمبر 2019 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2020 والتي تعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة - أيدها الله – على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة وتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورفعة الوطن، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن.وأضاف معاليه، في تصريحٍ صحفي بهذه المناسبة، أن ميزانية العام 2020 حافز لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.وقال معاليه " يحظى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وتمكين لا محدودين من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين – حفظهما الله – لتأسيس ركائز رقمية لبناء وتمكين حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، الأمر الذي انعكس على تطور القطاع وتحقيق الريادة والتميز لوطننا الغالي في شتى المجالات".// انتهى //02:33ت م0389