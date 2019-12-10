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الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يعتمد «ميزانية 2020» بإنفاق يبلغ تريليون و20 مليار ريال
القيادة تعزي الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع في أحد المصانع بنيودلهي
ولي العهد: سنواصل البناء والتقدم .. وميزانية العام 2020م تدعم أهداف رؤية 2030
ميزانية 2020: الإيرادات 833 مليار ريال.. والعجز المتوقع 187 مليار ريال
أمير القصيم يستقبل ورثة نورة العبري بعد تنازلهم عن حقهم الشرعي
رئيس هيئة الرياضة يستقبل بعثة «الأخضر»
تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور ميزانية 2020
د. العيبان: ميزانية 2020 أكدت حرص القيادة على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين
وزير الصحة: سيتم إطلاق مشروعات وبرامج نوعية خلال الفترة القادمة
وزير الاقتصاد: أرقام الميزانية الجديدة تؤكد حرص المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنموي
المعجب: ميزانية المملكة 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية 2030
وزير المالية: لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة في 2020
وزير المالية: حكومة خادم الحرمين تمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته
وزير النقل: ميزانية المملكة تجسد متانة الاقتصاد السعودي
وزير الصناعة: ميزانية 2020 تعكس قدرة المملكة على تذليل العقبات وبناء اقتصاد متنوع ومستدام
وزير العمل: الميزانية تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني
سفير الصين لدى المملكة يزور متحف تبوك الإقليمي
وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية
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