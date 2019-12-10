الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يعتمد «ميزانية 2020» بإنفاق يبلغ تريليون و20 مليار ريالالقيادة تعزي الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع في أحد المصانع بنيودلهيولي العهد: سنواصل البناء والتقدم .. وميزانية العام 2020م تدعم أهداف رؤية 2030ميزانية 2020: الإيرادات 833 مليار ريال.. والعجز المتوقع 187 مليار ريالأمير القصيم يستقبل ورثة نورة العبري بعد تنازلهم عن حقهم الشرعيرئيس هيئة الرياضة يستقبل بعثة «الأخضر»تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور ميزانية 2020د. العيبان: ميزانية 2020 أكدت حرص القيادة على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنينوزير الصحة: سيتم إطلاق مشروعات وبرامج نوعية خلال الفترة القادمةوزير الاقتصاد: أرقام الميزانية الجديدة تؤكد حرص المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنمويالمعجب: ميزانية المملكة 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية 2030وزير المالية: لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة في 2020وزير المالية: حكومة خادم الحرمين تمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامتهوزير النقل: ميزانية المملكة تجسد متانة الاقتصاد السعوديوزير الصناعة: ميزانية 2020 تعكس قدرة المملكة على تذليل العقبات وبناء اقتصاد متنوع ومستداموزير العمل: الميزانية تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطنيسفير الصين لدى المملكة يزور متحف تبوك الإقليميوزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية// يتبع //06:39ت م0003