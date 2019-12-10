وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (القمة ومستقبل المنطقة) : تجيء القمة الأربعون لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد في الرياض في لحظة مفصلية من تاريخ المنطقة، خصوصاً أن الأوضاع في عدد من الدول العربية أصبحت بعد التدخل الإيراني الشيطاني في وضع متفجر، وهذه الأوضاع ليست مقصورة على الدول التي عبث باستقلالها نظام الملالي في إيران، بل وصل الأمر إلى إيران نفسها التي أصبحت الأوضاع فيها على حافة الانفجار الكلي؛ ولهذا فإن المأمول من هذه القمة الكثير، خصوصاً أن أهم محاورها المعلنة تشمل دراسة التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.وأضافت : وقد جسد هذه الرؤية المتفائلة الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني بقوله إنه على «ثقة بأن تخرج القمة بقرارات بناءة تعزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركانه».وأشارت الى أن القادة سيناقشون «عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية»وختمت : من هنا، فإن كل مواطن خليجي يأمل أن تخرج قمة الرياض بقرارات ترسم طريق المستقبل لدور المجلس، وبناء مستقبل مشرق للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول المجلس.// يتبع //06:48ت م0006