السيح 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسحصل مركز المحاكاة السريرية بكلية الطب في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على اعتماد كلية الجراحين الأمريكية كمركز تدريبي لعقد دورات الإصابات المتقدمة.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الذياب أن المركز تم تهيئته ليكون مركزاً تدريبياً وتعليمياً يغطي بخدماته مدن مراكز وقرى الخرج والمحافظات المجاورة في تدريب الممارسين الصحيين والعاملين في القطاع الصحي، ويمنح المركز شهادات تدريبية معتمدة محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة، ومعتمدة عالمياً من كلية الجراحين الأمريكية.وأشار الدكتور الذياب إلى أن المركز نال مؤخراً الاعتماد الكامل من جمعية القلب الأمريكية لعقد دورات الإنعاش القلبي الرئوي والإنعاش القلبي المتقدم// انتهى //08:22ت م0010