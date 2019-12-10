طرابلس 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بلقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالقاهرة، موضحة أنه تم مناقشة التطورات على الساحة الليبية, وسبل دعم مسار الحل السياسي داخل ليبيا حفاظاً على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها.وبينت الصحف إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، "القوة القاهرة" على شحنات شركة مليتة النفطية، بعد إغلاق حقل الفيل الأسبوع الماضي.ونقلت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وتحذيره الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مخاطر «عدم الجدوى» وتجاهل تدهور الوضع في ليبيا، قائلا: لم يعد لدينا الكثير من الوقت في ليبيا وحالة الحرب الأهلية تتدهور،معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بعدم الجدوى في الأزمة الليبية، مضيفا أن الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق غير شرعية.وعرجت على تأكيد الناطق بإسم البعثة الأممية جان العلم ،على متابعة البعثة لخبر إسقاط الطائرة التابعة للجيش واعتقال قائدها خاصة الصور التي انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي ،موضحا أن البعثة الأممية قامت بالفور بالإتصال مع الجهات المعنية التي أكدت احترامها للقوانين والتوصيات والمعاهدات الدولية فيما يخص أسرى الحرب.// انتهى //08:31ت م0011