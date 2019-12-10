سانتياجو 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسفقدت طائرة شحن تشيلية على متنها 38 شخصًا في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.وأقلعت الطائرة وهي من طراز هيركوليز سي130 في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي (1955 بتوقيت جرينتش) من مدينة بونتا أريناس، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساءً.وقالت القوات المسلحة التشيلية في بيان "كان على متن الطائرة 38 شخصًا منهم 17 من أفراد الطاقم و21 من الركاب".وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي في قاعدة القطب الجنوبي.// انتهى //08:36ت م0012