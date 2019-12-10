بريدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسحصل التجمع الصحي بمنطقة القصيم ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة ومستشفى بريدة المركزي على المركز الأول، من بين مناطق المملكة في الإصدار الثالث لبطاقة الأداء الموزونة للمستشفيات BSC، الذي جاء تتويجاً للجهود المبذولة من إدارة التجمع الصحي ومستشفيي الولادة والأطفال وبريدة المركزي ، لرفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين في الربع الثاني من العام الجاري 2019م .وأشار التجمع الصحي بالقصيم أن هذا الإستحقاق والأولوية لمستشفيات التجمع الصحي بالمنطقة على مستوى وزارة الصحة يأتي بعد حصول مستشفى الولادة والأطفال ببريدة على المركز الأول من بين مستشفيات الولادة، وكذلك حصول مستشفى بريدة المركزي على المركز الأول من بين المستشفيات العامة، وهذا الإنجاز نتيجة لما بذله الزملاء بالتجمع الصحي والمستشفيات الحاصلة على مراكز متقدمة ، من جهود خلال الفترة الماضية، وحرصهم الدائم على تحقيق أعلى المؤشرات والنتائج الإيجابية ضمن المعايير المعتمدة بوزارة الصحة.وتشمل البطاقة الموزونة قياس رضى المرضى والموظفين والتقدم في مؤشرات برنامج أداء الصحة وتميز المستشفى في معايير سباهي ومعايير الجودة الاخرى ومؤشرات المراجعة السريرية .// انتهى //09:06ت م0014