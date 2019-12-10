بيروت 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالسيول التي اجتاحت عدد من مناطق المداخل الجنوبية لبيروت والانفاق المؤيدة إلى مطار رفيق الحريري الدولي مما تسبب بأضرار فادحة في الممتلكات في حين لم يرشح أي جديد بشأن المساعي الجارية لتأليف الحكومة الجديدة.وأشارت الصحف إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي وسط مدينة الخليل في حين عم الإضراب الشامل أمس محافظة الخليل تنديدا بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.وتطرقت إلى دخول جنود روس أمس الى مدينة الرقة السورية التي كانت تعتبر المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي.وأوردت استدعاء وزراة الخارجية العراقية أمس سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا احتجاجا على ما وصفته بالتدخل المرفوض في الشؤون الداخلية إثر إصدارها بيانا دان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.وتحدثت عن طلب الولايات المتحدة أمس عقد اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطر تصاعد استفزازات كوريا الشمالية بعد اطلاقها صواريخ أخيراً.// انتهى //09:21ت م0019