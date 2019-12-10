الجزائر 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على الأحكام التي ستصدرها محكمة الجزائر العاصمة في وقت لاحق من نهار اليوم بحق المتهمين في قضايا فساد من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.ونقلت تأكيد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي اتخاذ كافة الاجراءات لحماية أصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي يوم الخميس المقبل.وتحدثت عن تحذير الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة من حمام دم إذا ما أقدم الجيش الليبي على اقتحام العاصمة طرابلس، داعيًا أطراف الأزمة إلى التعقل وضبط النفس.وواصلت الصحف متابعة تطورات الأوضاع في العراق ولبنان في ضوء استمرار المظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحالية ومحاربة الفساد.واهتمت باتهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إسرائيل والإدارة الأمريكية بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليًا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.// انتهى //11:03ت م0044