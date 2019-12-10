حفر الباطن 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأشاد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بما تضمنته ميزانية الخير والعطاء الضخمة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في جلسة مجلس الوزراء الموقر .وقال سموه: يحق لنا أن نفتخر بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام وحرص على تلبية احتياجات المواطنين من خلال ما تضمنته الميزانية من اعتمادات مالية ضخمة لجميع المشاريع ، واصفًا ميزانية العام الحالي بأنها تمثل نقلة تاريخية للمملكة بعد أن حققت أرقاماً قياسية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية كافة، كونها حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالمواطن وإحداث التنمية المتوازنة في جميع المجالات بين المناطق .ورفع سمو محافظ حفر الباطن نيابة عن المسؤولين والاهالي بالمحافظة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم واهتمام أسوة ببقية المحافظات بمناطق المملكة، في ظل متابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بالوقوف على كل احتياجات المحافظة .// انتهى //11:06ت م0046