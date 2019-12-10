الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة إقرار ميزانية المملكة لعام 2020.وأوضح القصبي أن ميزانية هذا العام تؤكد أن المملكة تمضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي بكل ثبات، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها كثير من قطاعات الدولة أسهمت في تحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية الدولي ورفع كفاءة الأداء المالي، بالشكل الذي انعكس إيجاباً على متانة الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن الميزانية ترسخ عزيمة القيادة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، وتسهم في تحقيق ريادة المملكة الإقليمية والعالمية، وتؤكد مكانتها ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً، في ظل الجهود المبذولة لتطوير وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات في المجالات الاستراتيجية المتنوعة.وأعرب الدكتور القصبي عن ثقته في أن تواصل المملكة قفزاتها النوعية في الأداء المالي، مشيراً إلى أن ميزانية العام المالي 2020 تذلل التحديات نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بما يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق؛ ويؤثر إيجاباً على جودة حياة أبناء هذا الوطن.وفي الختام، سأل محافظ هيئة المواصفات، الله سبحانه وتعالى أن يُديم على المملكة وقيادتها، والشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.// انتهى //11:22ت م0050