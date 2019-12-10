الأحساء 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية المملكة للعام 2020م، والتي كشفت أرقامها عن مدى الشفافية والثقة والتخطيط الطموح لدعم النمو الاقتصادي الوطني، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، تحقيقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.وأوضح معاليه، أن أرقام ميزانية 2020 الإيجابية ماهي الإنتاج عمل دؤوب وشمولي للحفاظ على متانة الاقتصاد السعودي واستدامة قوته، في إطار وجود مقومات وقدرات وطنية تمكنه من مواجهة التحديات، والتركيز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة ما يتعلق بمجال التعليم الذي يحظى بأولوية الدعم والرعاية إيماناً من القيادة الرشيدة بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في أبناء الوطن وبناته، وفي إطار هذه الميزانية المباركة وما صدر من نظام جديد للجامعات فإنه يقع على كاهل هذه الجامعات مزيداً من المسؤولية لابتكار استراتيجيات معاصرة ومواكبة لمجريات التحول الوطني، تعزز الاستثمار في العملية التعليمية والبحثية، وتسهم في صناعة كفاءات مؤهلة ومدربة قادرة على تنمية المستقبل.وفي ختام تصريحه سأل الله - سبحانه وتعالى - أن يبارك للوطن العزيز مسيرته المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والإيمان والرخاء، ويحفظ حراس أمنها البواسل، وشعبها الوفي الكريم.// انتهى //11:24ت م0051