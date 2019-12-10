الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد عبد العزيز الفارس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020 , منوهاً بما حملته من أرقام ومؤشرات تأكد حجم ومتانة الاقتصاد في المملكة، حيث تشير الميزانية إلى تحقيق الاستدامة المالية وهو مايحفز استمرار النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي، فإعلان الميزانية يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية 2030، التي تسعى الى تنوع مصادر الإيرادات ورفع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ما انعكس إيجابياً على نمو العديد من القطاعات.وقال معاليه : " إن ميزانية 2020 تحمل بشائر الخير والنماء للمواطن في جميع المجالات، حيث تسعى الحكومة الرشيدة -رعاها الله- على مواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في القطاعات الصحية والتعليمية والتنموية، وتساهم الحكومة على زيادة فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية المقدمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.وأضاف معالي المهندس الفارس أنه لاشك أن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة ساعدت المؤسسة العامة للحبوب في الاستمرار في التطور وتحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال تنفيذ استراتيجيتها لتغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة، وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم عليها وأمنها ورخاءها.// انتهى //11:25ت م0053