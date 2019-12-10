جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرصدت إدارة رقابة الأسواق بأمانة محافظة جدة 1320 مخالفة بنطاق بلديتي الصفا والجنوب الفرعيتين، وذلك خلال شملت 264 مستودعًا بدأت منذ مطلع شهر صفر الماضي وحتى يوم أمس.وأسفرت الحملة التي تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء, عن جملة من المخالفات المتنوعة أبرزها فتح محل بدون رخصة, وتدني مستوى النظافة، وعدم تغطية النفايات، وكذلك سوء تخزين المواد الغذائية، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وممارسة نشاطات خارج حدود المحال، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود شهادات صحية للعاملين, المخالفة وجهود الأمانة جارية ومستمرة في هذا الشأن.// انتهى //11:27ت م0054