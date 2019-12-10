أبها 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ، منوهاً بأرقام ومخصصات الميزانية والتي تضمنت ارتفاع مستوى الإنفاق من أجل تحقيق برامج ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠ وتعزيز عملية التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة.وأكد معاليه على أن الميزانية عكست الرؤية الحكيمة للقيادة لتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات استثمارية متنوعة في جميع القطاعات الحيوية وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة حياة ورفاهية المواطنين، كما أنها أظهرت قدرة المملكة على تخطي التحديات الاقتصادية وتحويل السلبيات إلى إيجابيات، مما يعزز من الثقة في قدرة المملكة حكومة وشعباً على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وفقاً لرؤية 2030.ونوه الدكتور نقادي بمعدلات الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم في عام 2020م والذي يصل إلى 193 مليار ريال، وهو ما يمثل 19 بالمائة من إجمالي المصروفات الحكومية، مما يؤكد على أن التعليم العام والجامعي يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي.وأبان معاليه بأن نصيب جامعة بيشة من هذه الميزانية التنموية سيسهم في استمرار سعيها الحثيث لتحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة؛ لتكون بذلك مشعلاً يسهم في صناعة مستقبل أجمل لهذا الوطن، مؤكداً على أن الدعم سينعكس إيجاباً على مسيرتها واستمرارها في مشروعاتها القائمة والمستقبلية التي من شأنها إيجاد بيئة أكاديمية تعليمية ملائمة وملبية لطموحات أبناء الجامعة ومنسوبيها، وتسهم في خدمة المجتمع والوطن على وجه الخصوص.واختتم معالي الدكتور أحمد نقادي تصريحه سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ويؤيدهما بنصره وتمكينه جزاءً ما يقومان به من حفظ مقدرات هذا الوطن ومكتسباته، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.// انتهى //12:51ت م0085