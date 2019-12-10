نيامي 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسقتل جندي وأصيب 5 آخرين خلال هجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدف مركزًا عسكريًا بمحافظة تاهوا النيجرية على الحدود مع مالي.وأوضحت مصادر أمنية محلية أن سيارة مفخخة انفجرت أمام المركز العسكري بالمحافظة، فيما فّر منفذي الهجوم باتجاه الحدود المالية.يذكر أنه من النادر استهداف المراكز العسكرية النيجرية من طرف المسلحين، حيث وقع أخر هجوم مماثل في شهر يوليو الماضي، استهدف مركزًا عسكريًا بمدينة إينات.// انتهى //12:52ت م0086