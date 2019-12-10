الباحة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز بني حرير وبني عدوان أمس، المساعدات النقدية البالغة قيمتها الإجمالية ما يقارب 250 ألف ريال في حسابات المستفيدين عن طريق الإيداع المباشر.وبينت الجمعية أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأخيرة من المساعدات النقدية للعام المالي ٢٠١٩م، داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية والتأكد من إيداعها.وتحرص الجمعية إلى مزيد من التطور في برامجها، داعية الله تعالى لجميع المساهمين والداعمين لبرامجها والقائمين عليها التوفيق والسداد.// انتهى //12:59ت م0090