نجران 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر أمس ، دورة تدريبية لمنسوبي شرطة المنطقة بعنوان " إدارة الجودة الشاملة "، وذلك بمقر مبنى المديرية.وتهدف الدورة التي تستمر عشرة أيام إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية للتعرف على المفاهيم العامة للجودة وإدارتها الشاملة، وتزويدهم بالأدوات الضرورية لتطبيق مفهومها.وتتناول الدورة عدداً من المحاور منها مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وأساسياتها بمفرداته الثمانية، وأهميتها ، وخصائصها، و مبادئها ، ومراحل تطبيقها ، والمتطلبات الرئيسية للتطبيق ، وأهدافها وفوائدها ، ومعوقاتها، وسلسلة المعايير الدولية "ISO"، وإدارتها، وأدواتها ، وتطبيق عملي.// انتهى //13:00ت م0091